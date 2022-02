Mensen in Nederland steunen Oekraïne

Op meerdere plekken in Nederland protesteren mensen vandaag tegen de oorlog in Oekraïne. Bijvoorbeeld in Groningen, Heerlen en Amsterdam. Veel mensen hebben borden bij zich die blauw en geel zijn: de kleuren van Oekraïne. Ze willen laten zien dat ze boos zijn op president Poetin van Rusland.

Davey van 12 is ook bij de demonstratie. Hij heeft veel familie in Oekraïne. Zij verstoppen zich in schuilkelders onder hun huis. Daar vertelde hij gisteren over: