Nieuwswekker: Explosies in Oekraïne + Sporters zijn tegen de oorlog

Goedemorgen! Het is maandag en dat betekent voor heel veel kinderen dat ze lekker nog even kunnen uitslapen. En andere kinderen moeten juist weer naar school vandaag. Het ligt eraan waar je woont: in het zuiden en midden van het land begint de vakantie vandaag en in het noorden is 'ie voorbij. Het weer Het wordt vandaag een hele zonnige dag. Later komen er ook wolken bij, maar het blijft wel droog. Het wordt 9 tot 12 graden.

Het weer van maandag 28 februari NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde terwijl je sliep: - In Oekraïne zijn explosies geweest in de hoofdstad Kiev en in de grote stad Charkov. Sinds vannacht is het niet meer mogelijk om in de app Google Maps te zien hoe druk het is op wegen in Oekraïne. Ze hebben het expres uitgezet, omdat met die informatie het Russische leger geholpen zou kunnen worden. - De voorzitter van de Europese Commissie heeft gezegd dat Oekraïne lid mag worden van de Europese Unie. Dat is een groep landen die met elkaar samenwerkt. Nederland hoort daar ook bij. Volgens de voorzitter is Oekraïne "een van ons" geworden.

Dit is er vandaag in het nieuws: - De ministers vergaderen vandaag in de Tweede Kamer over de situatie in Oekraïne. Ze gaan het bijvoorbeeld hebben over straffen die Rusland krijgt. De ministers beginnen om 11:00 uur met vergaderen en het duurt de hele dag. - Betaal jij nog weleens met briefgeld of munten, of doe je dat met een pinpas? Het is steeds lastiger om briefgeld uit een apparaat te halen, want er zijn steeds minder geldautomaten. In een jaar zijn er 879 weg gehaald. Volgens deskundigen betalen steeds minder mensen met contant geld. - Steeds meer sporters laten zien dat ze tegen de oorlog zijn. De Oekraïense tennisster Elina Svitolina heeft gezegd dat ze al het prijzengeld dat ze vanaf nu wint gaat geven aan goede doelen en het leger in Oekraïne. Ook het Engelse voetbalelftal heeft laten zien dat ze tegen de oorlog zijn. Zij willen niet meer tegen het Russische elftal spelen. Wat vind jij van zulke acties? Is het goed als sporters laten zien wat zij vinden? Reageer op de stelling:

En dan nog even dit: In Marotteriek (zo heet Sittard tijdens carnaval) ging als een van de weinige plaatsen de optocht gisteren wel door. Deze kinderen hadden geen John Deere trekker, maar een Jon Beer: