Vrolijk nieuws: lammetjes-vijfling geboren

Vrolijk nieuws! In het Noord-Hollandse dorp Eemnes is een lammetjes-vijfling geboren. Da's heel bijzonder. De boer uit Eemnes had het nog nooit meegemaakt.

Een moederschaap heet een ooi en krijgt vaak een, twee of drie lammetjes. De lammetjes worden meestal in maart of april geboren. Voor veel mensen is dat een teken dat de lente begint.