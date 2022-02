Lil Kleine moet weer de gevangenis in

Rapper Lil Kleine moet terug de cel in. De rechtbank in Amsterdam zegt dat er bewijs is dat hij geprobeerd heeft om zijn vriendin zwaar te mishandelen. Daarom moet hij veertien dagen de cel in.

Filmpje

Op social media gaat een filmpje van Lil' Kleine rond, die in het echt Jorik Scholten heet. Daarop is te zien zijn dat hij zijn vriendin uit de auto trekt en mishandelt. Daarom werd Lil Kleine opgepakt. Drie dagen later mocht hij weer naar huis om daar te wachten tot het onderzoek klaar is. Nu het klaar is, moet hij dus weer de cel in. Over twee weken kijkt de rechter opnieuw of hij langer in de cel moet blijven.

Samenwerking stopgezet

Lil Kleine's platenlabel Sony Music heeft de samenwerking met hem gestopt en Spotify zijn muziek uit de eigen afspeellijsten gehaald. Ook besloten radiozenders om zijn muziek niet meer te draaien.