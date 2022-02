Bijna 70.000 euro opgehaald voor Omar (11) uit Irak

Wat is gebeurd?

In de stad waar Omar woont zijn nog steeds veel huizen kapot. De stad ligt in Irak, in het Midden-Oosten. Dat komt door een bombardement in 2015. Zeven jaar geleden vochten verschillende landen daar tegen terreurorganisatie IS. Ook Nederland hielp met gevechtsvliegtuigen mee in die strijd. In de stad Hawija, waar Omar woont, werd een fabriek gebombardeerd waar bommen werden gemaakt.