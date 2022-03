Nieuwswekker: Langere TikTok-filmpjes maken + Schrikkeljaar

Goedemorgen! We hebben weer een spik-splinter-nieuwe nieuwswekker voor je klaarstaan. Met nieuws over TikTok en over de oorlog in Oekraïne. Maar eerst... Het weer Vandaag valt bij de kust af en toe regen. In de rest van het land is het meestal bewolkt. Later op de dag op veel plekken een beetje regen vallen. Het wordt 6 tot 9 graden

NOS

Dit gebeurde terwijl je sliep: - Je kunt nu nóg langere filmpjes uploaden op TikTok. Een Tik-Tok-video mag vanaf vandaag 10 minuten lang zijn, zegt TikTok. Sinds juli vorig jaar mogen filmpjes al 3 minuten zijn. Nu kun je dus nog veel langere TikTok-dansjes instuderen. Misschien ga je dan wel op TikTok-les. Hoe dat gaat, dat zie je in de video hieronder.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- Voetballen kunnen Russische teams nu alleen nog maar in Rusland. De voetbalbonden FIFA en UEFA hebben alle teams uitgesloten vanwege de oorlog. We maakten deze video over sporters die tegen de oorlog in Oekraïne zijn.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- Veel andere sporten laten ook geen Russen en Belarussen meer meedoen in wedstrijden, als straf voor de regering van Rusland. De Europese handbalbond, de Nederlandse schaatsbond KNSB en andere sportbonden willen niet meer dat atleten uit Rusland en Belarus meedoen aan wedstijden. - Er is een stuk minder diefstal, geweld en vernieling in Nederland. Dat hebben experts uitgerekend. Er zijn nog wel criminelen, maar die doen nu andere dingen, vooral online.

Dit is er vandaag in het nieuws: - Wat is dit een mooie nieuwswekker, zeg! Dat mogen we zeggen, want het is Nationale Complimentendag. Ga jij vandaag iedereen complimentjes geven of vind je dat misschien een beetje moeilijk? We hebben er een stelling over!

Het is belangrijk om elkaar complimenten te geven. Eens Oneens Verstuur Eens 92.3% Oneens 7.7% Favoriet maken Reageer op de stelling: Het is belangrijk om elkaar complimenten te geven.

- Dit jaar is er geen 29 februari. Dat komt doordat het geen schrikkeljaar is. Wat dat is en waarom het er is, zie je hieronder.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- Veel kinderen hebben vragen over de oorlog. Bijvoorbeeld over kernbommen. Wij stellen jullie vragen aan oorlogs-deskundige Bob Deen. De antwoorden zie je vanavond in het Jeugdjournaal en online.

En dan nog even dit: Zit je een filmpje van de oorlog te kijken op TikTok, blijkt 'ie nep! Annabelle sprak met een deskundige op het herkennen van nepfilmpjes.