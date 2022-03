Huh?! Wolf poept midden op straat

In het dorp zagen meerdere bewoners het dier langskomen. Volgens wolven-deskundige Maurice La Haye zag de wolf de mensen ook en werd 'ie zenuwachtig. Daardoor moest de wolf waarschijnlijk poepen.

Het is iets wat je niet elke dag ziet: een wolf die rustig door een dorp wandelt. Toch gebeurde het gisteren in het Gelderse dorp Heumen.

Dat er wolvenpoep wordt gevonden is niet uniek. In de bossen op de Veluwe gebeurt dit wel vaker. Maar in een woonwijk gebeurt dit bijna nooit.