Maria uit Oekraïne woont nu bij Jake (12) in Polen

Maria is samen met haar ouders, haar opa en haar broertje van een paar maanden oud uit Oekraïne gevlucht.

Vanwege de oorlog in Oekraïne vluchten duizenden mensen het land uit. Veel Oekraïners gaan naar landen die ernaast liggen, zoals Polen. Vlakbij de grens woont ook de familie van Jake van 12. Sinds kort woont de 9-jarige Maria uit Oekraïne bij hen in huis.

Voor Jake uit Polen is het wel even wennen. Hij moet soms wat langer wachten bij de douche of wc, en ze slapen niet meer op hun eigen kamer.