Nieuwswekker: Belangrijke toespraak + Peperdure auto's gezonken

Dit gebeurde terwijl je sliep:

- Het lijkt erop dat Rusland de stad Cherson heeft ingenomen. Dat is een grote stad in het zuiden van Oekraïne. Op beelden is te zien dat Russische legervoertuigen door de straten rijden. Er zijn ook veel Russische legervoertuigen onderweg naar de hoofdstad Kiev.

- De Amerikaanse president Joe Biden heeft de State of the Union gehouden. Dat is een belangrijke toespraak, die de president een keer per jaar geeft. Hij vertelde onder andere dat Rusland in grote problemen gaat komen door de oorlog in Oekraïne. Ook vertelde Biden dat hij meer wil doen om kinderen met problemen te helpen en dat hij kanker de wereld uit wil helpen.

- Er is een schip met duizenden peperdure auto's gezonken. Het gebeurde bij de eilandengroep de Azoren. Het schip en de lading waren al beschadigd door een brand die twee weken geleden uitbrak aan boord. Er waren zo'n 4.000 (!) auto's aan boord en die waren samen zo'n 400 miljoen euro waard.