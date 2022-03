Zo wordt de Jeugdjournaal-podcast gemaakt

De Jeugdjournaal-podcast is terug! Vanmiddag start een nieuw seizoen. En Jonah heeft er een vraag over:

Vanaf vandaag kan je elke week genieten van een nieuwe podcast. We uploaden die op woensdagmiddag om 15.00 uur. Je kunt de podcasts luisteren via je telefoon of tablet. Iedere aflevering is opgenomen op een andere plek. Zo gaan we dit seizoen naar een rugbyveld, bejaardentehuis en een dierenasiel.