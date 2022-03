Kinderen geven veel geld uit aan TikTok-gifts

De redactie van NOS Stories deed er onderzoek naar. Zij ontdekten dat veel kinderen gifts geven aan TikTokkers. Sommige kinderen geven zelfs honderden of zelfs duizenden euro's zonder het door te hebben.

Je moet eigenlijk 18 zijn om geld te kunnen geven, maar je kunt je leeftijd makkelijk aanpassen in de app. Ook gebruiken sommige kinderen de telefoon of tablet van hun ouders, waar ook al hun bankrekening aan is gekoppeld.