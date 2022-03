Nieuwswekker: Actiedag voor Oekraïne + Ons Songfestival-nummer

Het is donderdag en in de Nieuwswekker vertellen we je wat er vandaag gaat gebeuren en wat je misschien hebt gemist. We beginnen met goed nieuws, want het wordt een mooie dag. Het weer In de ochtend komen in het zuidwesten nog wolkenvelden voor, maar uiteindelijk schijnt vandaag in heel Nederland de zon en is het vrijwel overal droog.

Dit heb je misschien gemist: - Komende maandag is er een landelijke actiedag op radio en tv voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. NPO1, RTL4 en SBS6 zenden maandagavond van 20.30 tot 23.00 uur samen een tv-programma uit over voor Giro555. Zo willen ze zoveel mogelijk geld inzamelen voor de slachtoffers. Chantal Janzen en Rob Kemps presenteren de tv-uitzending. - EA Sports haalt het Russische nationale voetbalteam en alle Russische clubs uit verschillende FIFA-games. Het bedrijf roept via sociale media op tot vrede en een einde aan de inval van Oekraïne. - PSV gaat naar de finale van de KNVB-beker. De club won de halve finale van Go Ahead Eagles. Spannend was het wel, want de club uit Deventer kwam op 1-0 voorsprong. PSV won uiteindelijk met 1-2.

Feest bij PSV in Deventer Pro Shots

Dit is er vandaag in het nieuws: - De andere halve finale van de KNVB-beker wordt vandaag ook gespeeld. AZ speelt in Alkmaar tegen Ajax. Dat kan best spannend worden, want de clubs doen het allebei goed in de competitie. - Met welk liedje doet Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival in Italië? Vandaag maakt zangeres S10 haar nummer bekend en is het meteen te horen. Eerder maakten we deze video over S10:

De kans is groot dat S10 geen vrolijk liedje heeft gemaakt. Oud-deelnemer Jeangu Macrooy heeft het al gehoord en noemt het een 'goed verdrietig nummer'. Wat vind jij daarvan:

En dan nog even dit: Tot welke leeftijd denk jij dat je kunt sporten? Deze man is 102 en doet nog steeds van alles: