Nieuwe schilderijen ontdekt van beroemde Nederlandse schilder

Er zijn twee nieuwe schilderijen van Piet Mondriaan ontdekt. Dat is een van de bekendste Nederlandse schilders. Op de portretten uit 1907 en 1908 zijn twee kinderen te zien.

De portretten waren een cadeau voor een goede vriend van de schilder. Op de schilderijen staan twee kinderen van de vriend: Nicolaas en Elisabeth.

Lijnen en kleuren

Mondriaan is niet wereldberoemd geworden met zijn portretten. Dat werd hij wel door schilderijen die hij later maakte. Die bestonden vooral uit strakke lijnen en felle kleuren. Deze schilderijen gingen de hele wereld over en zijn inmiddels miljoenen euro's waard.