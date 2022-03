Met dit nummer doet Nederland mee aan het Songfestival

Zanger S10 doet met De Diepte mee aan het Eurovisie Songfestival. Het is de eerste keer sinds 2010 dat Nederland meedoet met een Nederlandstalig liedje. Hier kun je het luisteren:

Wat vind jij van De Diepte? En is het fijn of juist niet dat het nummer ook een beetje verdrietig is? Reageer op de stelling: