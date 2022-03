Nieuwswekker: Paralympische Spelen + Een botsing met de maan

Het is weer een lente-achtige dag met zonnig weer en weinig wind. En we verklappen vast dat het weekend net zo lekker wordt.

- Ajax staat in de finale van de KNVB-beker . De Amsterdammers wonnen met 0-2 van AZ in Alkmaar. Woensdag plaatste PSV zich al voor de finale, die in april wordt gespeeld.

- In Oekraïne heeft het Russische leger de controle overgenomen van een grote kerncentrale . Gisteravond werd er al hevig gevochten bij de centrale. Door Russische beschietingen brak brand uit in een trainings-gebouw. Dit zorgde niet voor veel schade aan de kerncentrale zelf.

Dit is er vandaag in het nieuws:

- De Paralympische Winterspelen beginnen vandaag in China. Dat zijn de Olympische Winterspelen voor sporters met een beperking. Voor Nederland doen acht atleten mee. Dat zijn allemaal snowboarders en skiërs en ze hebben er veel zin in.

- Aan het einde van de ochtend botst er een stuk ruimtepuin op de maan. Het is waarschijnlijk afkomstig van een Chinese raket. Het is voor het eerst dat iets dat door mensen is gemaakt, botst met de maan zonder dat dat de bedoeling is. Veel gaan we er niet van merken. Het puin komt op de achterkant terecht. Het deel van de maan dat we niet kunnen zien.

- Op het Wereldkampioenschap sprint gaan Nederlandse schaatsers vandaag voor goud. Gisteren werden de eerste afstanden al gereden. Na dag 1 staan Jutta Leerdam en Femke Kok op plaats 1 en 2 bij de vrouwen. Bij de mannen staat Thomas Krol op de tweede plek en Kai Verbij derde.