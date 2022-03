Sandra (12) uit Oekraïne woont nu met haar zusje in Nederland

De 12-jarige Sandra uit Oekraïne logeert elke zomer met haar zusje bij een gastgezin in Nederland. Omdat het nu oorlog is in hun land, zijn ze kort geleden door gastouders opgehaald bij de grens met Oekraïne. Dit keer dus niet voor een vakantie, maar om veilig te zijn.

Sandra is blij dat ze nu veilig is. Maar haar vader is nog in Oekraïne.