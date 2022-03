Enorme schoorsteen ontploft (en dat was de bedoeling)

Bij Nijmegen is een enorme schoorsteen gesloopt. Dat gebeurde door 'm te laten ontploffen. De toren is 155 meter hoog en was het hoogste gebouw van Gelderland. De schoorsteen hoorde bij een oude kolenfabriek die niet meer werd gebruikt.

Honderden mensen kwamen (op veilige afstand) kijken bij de ontploffing. In de video kun jij 'm ook bekijken!