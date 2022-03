Josti-band maakt 24 uur lang muziek voor Oekraïne

Door het hele land zijn acties om geld op te halen voor Oekraïne. Ook de Josti-band zet zich in. Zij maken 24 uur lang muziek en zamelen daarmee geld in. Online kunnen mensen een nummer aanvragen wat zij dan gaan spelen. Lucas ging een kijkje nemen.

De band is net gestopt met spelen en heeft 75.000 euro opgehaald.

De Josti-band is een band speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld het syndroom van Down. Er zitten meer dan 120 mensen in de band en ze treden regelmatig op.