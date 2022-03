Nieuwswekker: Laagste pot ooit + Zitskiër nét geen medaille

Goedemorgen! Leuk dat je weer de nieuwswekker leest. We hebben het laatste nieuws, en natuurlijk... Het weer De dag begint koud en zonnig. Later kan het wat bewolkt worden, maar het gaat niet regenen. Het wordt zo'n 6 of 7 graden.

Het weer van zondag 6 maart. NOS

Dit heb je misschien gemist: - Gisteravond was de finale van Wie Is de Mol? Nog nooit eindigde de winnaar met zo'n lage pot: 8.065 euro. We zullen in de Nieuwswekker niet verklappen wie de Mol was, voor het geval je de finale nog moet kijken.

- Waar wel veel geld in de pot zit, is bij Giro555. Daar is al meer dan 16 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Morgen wordt een speciale actie-dag gehouden, om nog meer geld op te halen. - De tweede dag van de Paralympische Spelen is al even bezig. Er zijn nog geen medailles gewonnen voor Nederland, maar Barbara van Bergen kwam wel dichtbij. Zij is een zit-skiër. Helaas vloog ze tijdens haar race bijna uit de bocht, waardoor ze haar snelheid verloor. Ze eindigde uiteindelijk als vierde, net geen medaille dus.

Barbara van Bergen in actie op de Super G Reuters

Dit is er vandaag in het nieuws: - Over de hele wereld worden vandaag protesten gehouden tegen de oorlog in Oekraïne. Ook in Nederland gaan mensen de straat op. Vorig weekend deden ze dat ook al. Toen maakten we er deze video over:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

En dan nog even dit: Skaten, en ondertussen nét niet op de grond gaan liggen. Het klinkt onmogelijk, maar een man in de Verenigde Staten kan het: