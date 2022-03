Dit zijn de winnaar, verliezer en Mol van dit jaar

Niet verder lezen als je niet wil weten wie de Mol is!

Gisteravond was de ontknoping van Wie Is de Mol?. Nu is eindelijk bekend wie de Mol was in Albanië: Everon Jackson Hooi.

Winnaar

Fresia Cousiño Arias en Kim-Lian van der Meij hadden Everon allebei door. Bij de test hadden ze allebei 34 vragen goed. Maar omdat Fresia 50 seconden sneller was, heeft zij dit seizoen gewonnen.