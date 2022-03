Misdaadverslaggever John van den Heuvel beantwoordt jullie vragen

Misdaadverslaggever John van den Heuvel weet veel over criminelen. Hij schrijft erover in de krant De Telegraaf en praat erover op tv. Criminelen zijn daar boos over. Daarom kan de misdaadverslaggever al jaren nergens heen, zonder beveiligers.

Annabelle ging langs bij John en stelde jullie vragen. Je ziet het in de video hierboven.