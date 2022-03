Nieuwswekker: Actie-dag + Paralympische Winterspelen

Goedemorgen! Heb je een leuk weekend gehad? Nu is het weer tijd voor school. Maar eerst een verse Nieuwswekker! Het weer Het wordt een zonnige dag vandaag. In het noorden is het in de ochtend nog wel wat wat mistig, maar al snel laat de zon zich overal zien. Het wordt zo'n 8 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Schrik niet als je vanmiddag om 12.00 uur het luchtalarm hoort. Elke eerste maandag van de maand gaat het alarm namelijk af om te testen of die het nog doet. En dat is vandaag. Vanwege de oorlog in Oekraïne waarschuwen veiligheidsregio's dat mensen dus niet bang hoeven te zijn als het alarm klinkt. - Het is de Nederlandse sporters op de Paralympische Winterspelen nog niet gelukt om een medaille te winnen. Lisa Bunschoten en Chris Vos eindigden alle twee als vierde op de snowboard-cross. Later vandaag wordt bij het para-alpineskiën nog wel door Nederlanders om de medailles gestreden. We hebben ook een stelling over de Paralympische Winterspelen.

Dit is er vandaag in het nieuws: - Op tv en de radio gaat het vandaag extra veel over Oekraïne, want het is een speciale actie-dag. Op deze dag wordt geld ingezameld voor de slachtoffers van de oorlog daar. Dat geld kun je storten op Giro555. - Vandaag begint de Week zonder Vlees. Het is de vijfde keer dat die wordt gehouden, maar deze keer is er iets aan toegevoegd. Het heet nu de Week zonder Vlees en Zuivel. Mensen die meedoen eten dat een week lang niet, omdat dat beter is voor het milieu. - Yeva van 11 woont op het grootste ziekenhuis-schip ter wereld. Zijn ouders werken op dat schip en wonen er met hun hele gezin. Wat dat precies is, zo'n schip, zie je vanavond in het Jeugdjournaal!

En dan nog even dit: Een hond in de Verenigde Staten had zichzelf flink in de nesten gewerkt. Hij zat op een drijvend ijsschots in een koude rivier. Het lukte hem niet om daar af te komen. In deze video zie je hoe de brandweer hem redde: