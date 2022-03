Vandaag is een grote actie-dag voor Oekraïne

Op tv en de radio gaat het vandaag extra veel over Oekraïne, want het is een speciale actie-dag. Op deze dag wordt geld ingezameld voor de slachtoffers van de oorlog daar. Dat geld kun je storten op Giro555.

De actie-dag is al sinds vanochtend 06.00 uur op 10 radiozenders in Nederland te horen. Hier is al bekend gemaakt dat er nu al meer dan 21 miljoen euro is opgehaald voor GIRO555.

Hier zie je hoe de dag begon.