Nieuwswekker: Hoog bedrag voor Giro555 + Ed Sheeran naar de rechter

Goedemorgen! Met de nationale actiedag voor Oekraïne is gisteren ruim 106 miljoen euro opgehaald. Je leest er hieronder meer over, maar we beginnen onze Nieuwswekker natuurlijk weer met.... Het weer Het wordt 9-11 graden en lekker zonnig vandaag. Het gaat wel waaien, waardoor het wat kouder kan voelen.

Dit heb je misschien gemist: - 106 miljoen euro! Zoveel geld is gisteren ingezameld op Giro555 voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De hele dag was er op radio en televisie aandacht voor de nationale actie. Met de opbrengst kunnen spullen worden gekocht die nu hard nodig zijn in Oekraïne. Zoals medicijnen, voedselpakketten en schoon drinkwater. Giro555 blijft nog open en mensen kunnen geld blijven geven, dus het eindbedrag kan nog oplopen. Kinderen van de Sint Jorisschool uit Borculo zamelden 2.000 euro in voor Giro555. Wij maakten daar gisteren deze video over:

- De regeringen van Rusland en Oekraïne gaan met elkaar praten. De ministers van buitenlandse zaken van de twee landen ontmoeten elkaar donderdag in Turkije. Dat land wil graag helpen om de oorlog te stoppen. Turkije heeft een band met Rusland én Oekraïne. President Zelensky van Oekraïne wil ook één-op-één gaan praten met president Poetin van Rusland. Maar of dat gaat gebeuren, is niet bekend. - Mensen in Nederland zoeken vaker op Google naar de woorden 'schuilkelder' en 'noodpakket'. Dat heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Volwassenen hebben dus ook vragen over de oorlog, net als kinderen. Een aantal antwoorden op jullie vragen vind je hieronder.

Dit is vandaag in het nieuws: - Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan wordt gekozen welke politici in jouw gemeente nieuwe plannen gaan maken voor de komende jaren. Zo bepalen ze bijvoorbeeld of ergens een zebrapad moet komen. De 10-jarige Selina uit Ridderkerk wilde graag een zebrapad bij haar school en regelde dat met de gemeente. Hoe ze dat deed, zie je vanavond in het Jeugdjournaal.

- Zanger Ed Sheeran moet voor de rechter verschijnen. Twee liedjesschrijvers vinden namelijk dat hij muziek van hen heeft gekopieerd en gebruikt voor een van zijn populairste liedjes: Shape of you. Hoe dat precies zit, zie je in het Jeugdjournaal in de ochtend. We hebben er ook een stelling over.

- Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Over de hele wereld wordt aandacht gevraagd voor vrouwen en meisjes. Officieel hebben mannen en vrouwen in de meeste landen dezelfde rechten, maar is er nog geen gelijkheid. Ook in Nederland verdienen vrouwen vaak minder geld voor hetzelfde werk en werken er weinig vrouwen in de top van grote bedrijven. Dit weekend liepen mensen ook mee in een protestmars in Amsterdam om op te komen voor vrouwenrechten.

