Kindervraag: Waarom gaan vogels met vogelgriep niet in quarantaine?

In heel Europa is al maandenlang een grote uitbraak van de vogelgriep. Dat is een gevaarlijke ziekte bij vogels die erg besmettelijk is. Mensen worden bijna nooit ziek door vogelgriep. Maar in Nederland zijn vanwege het virus meer dan 1,5 miljoen kippen, eenden en kalkoeken gedood.

In de video spreken we met Thijs Kuiken. Hij doet onderzoek naar vogelgriep en legt uit hoe het zit met vogels en quarantaine-regels.

Tijdens het Jeugdjournaal in de ochtend beantwoorden we regelmatig vragen van kinderen. Heb jij ook een vraag over het nieuws? Dan kun je via WhatsApp een video sturen naar 06-28167842.

Als je liever niet in beeld wil (of niet mag), dan kun je ook een geschreven vraag appen. Of hier reageren: