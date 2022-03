Wow! 106 miljoen euro opgehaald voor Oekraïne

106 miljoen euro! Zoveel geld is gisteren ingezameld op Giro555 voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De hele dag was er op radio en televisie aandacht voor de landelijke actiedag. En gisterenavond laat is het bedrag bekendgemaakt op TV.

Actiecentrum

Geld doneren kon via de website of door te bellen. In het actiecentrum in Hilversum zaten bekende Nederlanders om de telefoon op te nemen.

Veel mensen in Nederland hielpen zelf ook mee met geld inzamelen. Bedrijven, bijvoorbeeld, maar ook kinderen. Kinderen van de Sint Jorisschool uit Borculo zamelden 2.000 euro in voor Giro555. Wij maakten daar gisteren deze video over: