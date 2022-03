Selina wilde een zebrapad in haar gemeente (en kreeg 'm)

Op de weg bij de school van Selina is veel verkeer. Er is een oversteekplaats, maar de auto's stopten niet altijd voor overstekende kinderen. Er werd zelfs een kind aangereden.

Iedereen mag een plan, vraag of klacht insturen bij zijn of haar gemeente, ook kinderen. Veel gemeenten kijken dan of het mogelijk is om er iets mee te doen. Soms lukt het zo dus om iets te veranderen in je plaats waar je last van hebt.