HBO Max en Viaplay nu ook in Nederland, maar wat is het?

Als je lekker chill een film, serie of een sportwedstrijd wil kijken is het soms best moeilijk kiezen. Nu wordt het je nu nog moeilijker gemaakt. Want er zijn in Nederland twee nieuwe streamingdiensten bijgekomen: HBO Max en Viaplay.

Een streamingdienst is een app waar je voor een geldbedrag per maand bijvoorbeeld films of sportwedstrijden kunt kijken. De bekendste zijn Netflix, Disney+ en Videoland. De diensten zijn allemaal verschillend. In Netflix kun je bijvoorbeeld geen Encanto zien en in Disney+ wel.