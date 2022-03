Aantal corona-besmettingen flink gestegen, vooral door carnaval

Het aantal corona-besmettingen in Nederland is de afgelopen week met 79 procent gestegen. Vooral op de plekken waar carnaval werd gevierd, zijn veel positieve coronatesten.

Dat is dus in Noord-Brabant en Limburg. Op sommige plekken in deze provincies was het aantal gemelde positieve tests niet eerder zo hoog.

Niet onder kinderen

Onder volwassenen steeg het aantal positieve coronatesten dus snel, maar niet onder kinderen. Bij kinderen bleef het aantal corona-besmettingen ongeveer gelijk.

In de ziekenhuizen is het niet drukker geworden.