Nieuwswekker: Quincy Promes over steekpartij + Staakt-het-vuren in Oekraïne?

Goedemorgen! Tijd voor een nieuwe dag en voor een nieuwe Nieuwswekker. Het weer Ook vandaag schijnt de zon bijna de hele dag volop. Het wordt met 13 tot 14 graden iets warmer dan gisteren.

Dit heb je misschien gemist: - Voetballer Quincy Promes heeft in telefoongesprekken aan zijn ouders verteld over een steekpartij. De voetballer wordt ervan verdacht dat hij anderhalf jaar geleden zijn neef heeft aangevallen met een mes. De politie heeft stiekem telefoongesprekken van de voetballer afgeluisterd. Daarin vertelt Promes dat hij boos was op zijn neef en dat hij hem daarom met een mes heeft gestoken. Eind maart moet de voetballer voor de rechter verschijnen. - De politie in Turkije heeft gisteren zeker 38 vrouwen opgepakt die protesteerden tijdens Internationale Vrouwendag. Duizenden vrouwen waren naar een plein gekomen om te protesteren. Ze willen aandacht voor de rechten van vrouwen. - Volgens Rusland zullen militairen deze ochtend in vijf Oekraïense steden niet schieten. Staakt-het-vuren wordt dat genoemd. Zo kunnen mensen die er wonen veilig wegkomen. Eerder had Rusland ook beloofd om een dag niet aan te vallen zodat mensen konden vluchten, maar toen hielden de militairen zich er niet aan. Op veel plekken in Oekraïne wordt hard gevochten. Toch proberen sommige mensen iets moois te doen, deze Oekraïense legerband speelt het nummer Don't Worry, Be Happy:

They are playing, ‘Don’t worry, be happy.’

Dit is vandaag in het nieuws: - Verslaggever Bart gaat vandaag langs bij Margarita. Ze heeft een Oekraïense vader en een Russische moeder. Haar ene oma zit met haar opa regelmatig in een schuilkelder. De andere oma wil zo snel mogelijk Rusland uit. Vanavond hoor je Margarita's verhaal in de uitzending. - Dylan Haegens is op zoek naar een mini-versie van zichzelf en van Rick. Daarom houdt hij vandaag audities. Uit meer dan 50 aanmeldingen zijn er 5 duo's geselecteerd vanuit het hele land die vandaag hun acteertalent laten zien aan hun grote idool. De winnaars zien we later terug in een Top 10-video. - Veel gemeentes bereiden zich voor op de verkiezingen volgende week. Iedereen van 18 jaar of ouder mag dan stemmen op politici. Zij bepalen dan wat er gedaan wordt in de gemeente en waar er geld aan wordt uitgegeven.

En dan nog even dit: Ganapathi Bhat is boer en uitvinder. En hij heeft een soort scooter gemaakt om een boom op te rijden!