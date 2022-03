Voetballer Promes vertelt aan de telefoon over steekpartij

In de telefoongesprekken vertelt Quincy Promes aan zijn ouders dat hij boos was op zijn neef en dat hij hem daarom met een mes heeft gestoken. De gesprekken zijn opgenomen in de nacht van de steekpartij.

Voetballer Quincy Promes heeft in telefoongesprekken aan zijn ouders verteld over een steekpartij. De voetballer wordt ervan verdacht dat hij anderhalf jaar geleden zijn neef heeft aangevallen met een mes.

De voetballer is 30 jaar en komt uit Amsterdam. Hij voetbalde tot een jaar geleden bij Ajax. Nu speelt hij bij de Russische club Spartak Moskou. Ook speelde hij in het Nederlands elftal.

De politie doet al langer onderzoek naar de steekpartij. Op 31 maart is er een rechtszaak gepland. Het is nog onduidelijk of die kan doorgaan of dat het wordt uitgesteld.