Maart is begonnen met de meeste zon ooit

Lekker chill met je vrienden naar buiten en genieten van de zon. Daar heeft iedereen wel zin in. En nu kan het ook! Nog nooit scheen de zon zo veel in eerste tien dagen van maart. Dat zegt Weerplaza, een organisatie die het weer in de gaten houdt.

Record

De afgelopen 8 dagen scheen de zon in totaal al 69 uur. En omdat de zon vandaag en morgen blijft schijnen, komt er sowieso een nieuw record aan. Het oude record was in 1976, met iets meer dan 72 uur zon in 10 dagen.

Nog meer zon

Er wordt voor de rest van de maand ook veel zon verwacht. Daardoor is er een grote kans dat het de zonnigste maart ooit wordt.