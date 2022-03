Nieuwswekker: 1 miljoen kinderen gevlucht + Messi uitgeschakeld

Na dagen zon komt er alweer een zonnige dag bij. Het wordt op veel plaatsen 14 of 15 graden en in Zuid-Nederland kan het zelfs rond de 16 graden worden.

- De club van topspelers Messi, Mbappé en Neymar is uitgeschakeld in de Champions League . Paris Saint-Germain verloor met 3-1 van Real Madrid dankzij drie doelpunten van Karim Benzema.

We hebben daar ook een stelling over:

Dit is vandaag in het nieuws:

- Nu de meeste corona-regels weg zijn, ontvangen middelbare scholen veel achtstegroepers en hun ouders. Ze zijn weer welkom bij open dagen. Wij kijken vandaag op een school in Emmen hoe dat gaat.

- PSV, Feyenoord, Vitesse en AZ komen vanavond in actie in Europa. Ze spelen in de achtste finales van de Conference League. Vitesse speelt tegen de grote Italiaanse club AS Roma.

- Na een paar dagen zonder oranje-actie op de Paralympische Spelen, gaat het op dit moment weer helemaal los. Nederlanders komen in actie bij het para-alpineskiën en de reuzenslalom. Jeroen Kampschreur is een van de Nederlanders die kans maakt op een medaille.