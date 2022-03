Politie vindt 5 miljoen euro in een huis

Een flinke vangst voor de politie in Amsterdam. In een huis is 5 miljoen euro, een wapen en kilo's drugs gevonden.

De politie ging het huis binnen, nadat ze een 'verdachte ontmoeting' tussen twee mannen hadden gezien. Een van de mannen kon niet uitleggen wat hij in het huis deed. Daarom ging de politie naar binnen en vond de enorme stapel geld.

Opgepakt

Er is een verdachte opgepakt. Die moet in ieder geval twee weken in de cel blijven terwijl de politie meer onderzoek doet.