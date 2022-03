Nieuwswekker: Zilver bij para-snowboarden + Rijkste mensen

Het is bijna weekend, maar eerst nog een schooldag en natuurlijk een Nieuwswekker. Met het laatste nieuws en alweer lekker weer. Het wordt tussen de 13 en16 graden en pas in de middag komt er wat bewolking.

Dit heb je misschien gemist:

- Oekraïne en Rusland hebben gisteravond gepraat over de oorlog. De ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen ontmoetten elkaar in de Turkse stad Antalya. Ze hebben goed overlegd, maar er zijn nog geen nieuwe afspraken gemaakt.

- PSV, Feyenoord, Vitesse en AZ hebben gespeeld in de Conference League. Vooral voor Feyenoord was dat een groot succes. De club won met 2-5. AZ verloor van de Noorse tegenstander met 2-1. Vitesse verloor van AS Roma van 0-1. Bij PSV regende het doelpunten. De ploeg speelde 4-4 gelijk tegen Kopenhagen.

- Nederland heeft weer een medaille op de Paralympische Spelen! Snowboarder Chris Vos had de op één na snelste tijd. Het goud ging naar China. Vos won in de categorie banked slalom. De baan is door een Nederlander ontworpen. Hier kun je de race van Vos terugkijken: