Winst, verlies én gelijkspel in de Conference League

Het was weer een avond vol met Europees voetbal gisteren. Maar liefst 4 Nederlandse ploegen kwamen in actie in de Conference League. Bij sommige clubs ging het goed, bij andere iets minder.

Feyenoord

Voor Feyenoord was de avond een groot succes. De mannen wonnen met 5-2 van Partizan Belgrado. Jens Toornstra maakte twee doelpunten. De andere goals waren van Dessers, Geertruida en Sinisterra. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. Dan thuis in De Kuip.