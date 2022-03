Extra geld voor gezinnen om dure energierekening te betalen

Gezinnen met weinig geld krijgen binnenkort extra geld van de regering. Met dat geld kunnen ze bijvoorbeeld de rekeningen van gas en elektriciteit betalen.

Ook maakt de regering brandstof iets goedkoper. Daardoor hoeven mensen iets minder geld te betalen bij de benzinepomp. Politici vinden dat nodig, want olie en gas zijn door de oorlog in Oekraïne een stuk duurder geworden.

Waarom zijn olie en gas duurder?

Rusland heeft veel olie en gas in de grond. Nederland koopt een deel van die olie en gas om zelf te gebruiken. Maar door de oorlog in Oekraïne wil Nederland liever niet meer met Rusland samenwerken.

Maar het is nog onduidelijk waar Nederland dan olie en gas vandaan moet halen en of er genoeg van is. Door die onzekerheid is er minder olie en gas. En als je van iets minder hebt, wordt het duurder.