Nieuwswekker: Afscheid Kramer en Wüst + Rusland blokkeert Insta

Goedemorgen! Het is weekend. Misschien heb je vandaag wel een sportwedstrijd, ga je iets leuks doen of blijf je lekker thuis. Je dag begint in ieder geval goed met onze Nieuwswekker.

- India heeft per ongeluk een raket afgevuurd op buurland Pakistan. Dat deden ze woensdag al, maar nu pas hebben ze het gemeld. De raket stortte neer in de buurt van een stad, maar gelukkig raakte niemand gewond. De lancering werd veroorzaakt door een technische storing.

- Rusland gaat Instagram blokkeren . Dat betekent dat de 80 miljoen Russische gebruikers vanaf maandag niet meer op de foto-app kunnen. Rusland blokkeert Insta omdat het bedrijf berichten met haat over Rusland of hun president Poetin niet langer zal weghalen. Eerder blokkeerde Rusland ook al Facebook en Twitter.

Dit is vandaag in het nieuws:

-Sinds een paar weken is er heel veel veranderd in het leven van de 11-jarige Margarita. Haar moeder is Russisch en haar vader is Oekraïens. Vorige week zijn haar oom en tante én neefjes en nichtjes bij hen komen wonen, omdat ze moesten vluchten. Vanavond vertelt Margarita haar verhaal in het Jeugdjournaal.

- We zijn ook bij de opnames van het nieuwe Koningsspelen-lied van Kinderen voor Kinderen. Het nummer heet FitTop10. Hoe dat liedje precies gaat, is nog geheim. Maar vanavond krijg je dus een klein voorproefje te zien in het Jeugdjournaal.

- Schaatsers Sven Kramer en Ireen Wust nemen vandaag afscheid van het schaatsen. Dat gebeurt in een vol schaatsstadion in Heerenveen. Voor het afscheidsfeest komt Wüst nog één keer in actie op de 1500 meter. Kramer reed zijn laatste race een paar weken geleden, tijdens de Olympische Winterspelen.