Margarita heeft een Oekraïense vader en Russische moeder

Margarita woont al 1,5 jaar in Hilversum en gaat hier naar een internationale school. Maar sinds een paar weken is haar leven helemaal anders. Haar moeder is namelijk Russisch en haar vader Oekraïens. Daardoor merkt ze veel van de oorlog in Oekraïne.

Zo zijn vorige week haar oom, tante en neefjes en nichtjes bij hen komen wonen. Zij woonden in Oekraïne en moesten vluchten voor de oorlog.

Slaapkamer

Margarita en haar ouders hebben plaats gemaakt om mensen op te vangen. Margarita heeft daardoor nu een andere slaapkamer.

Ze is blij dat ze op die manier kan helpen. Maar ze maakt zich ook zorgen. Niet al haar vrienden en familie zijn gevlucht.