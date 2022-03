Hier kan je otters recht in de ogen kijken

In een natuurgebied in Lelystad is een nieuw otterverblijf geopend. Daar worden otters opgevangen die in het wild niet meer kunnen overleven. Er zitten nu 4 otters en ze hebben allemaal hun eigen leefgebied.

Het verblijf is vernieuwd, waardoor de otters veel meer ruimte hebben. En dat niet alleen, bezoekers kunnen de dieren nu ook van dichtbij bewonderen. Hoe dat eruitziet, zie je hierboven!