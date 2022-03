Achter de schermen bij de opnames van Kinderen voor Kinderen

Licht, camera, actie! In het Olympisch stadion in Amsterdam is vanmiddag de nieuwste videoclip van Kinderen voor Kinderen opgenomen. Het lied heet 'Fit Top 10' en het gaat over lekker samen bewegen.

Het lied en de clip zijn speciaal gemaakt voor de Koningsspelen. Dat doet Kinderen voor Kinderen ieder jaar. Vorig jaar heette het lied Zij aan zij.