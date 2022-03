Nieuwswekker: Bijeenkomt voor Oekraïne + Slot Paralympische Spelen

𝙒𝙞𝙚 𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨 🐐 Wat een wedstrijd in Manchester! 😍 Ronaldo klimt het hoogste op een hoekschop van Telles en kopt de 3-2 tegen de netten! 🔥 Het was ook meteen z'n laatste actie en kreeg meteen een applausvervanging 👏 #ZiggoSport #PremierLeague #MUNTOT

Dit is vandaag in het nieuws:

- Het is de laatste dag van de Paralympische Spelen. Het evenement eindigt met de sluitingsceremonie. Zitskiër Niels de Langen draagt daarbij voor Nederland de vlag.

- Door de oorlog in Oekraïne zitten behalve mensen ook veel dieren in de problemen. Bijvoorbeeld wilde dieren zoals leeuwen en tijgers die in opvangcentra wonen. En ook dieren in dierentuinen lopen gevaar. Hulporganisaties proberen de beesten te helpen. Hoe ze dat doen, zie je vanavond in het Jeugdjournaal.

- In het centrum van Den Haag wordt vandaag St. Patrick's Day gevierd. Dat is een Ierse feestdag die ook op sommige andere plekken wordt gevierd. Verwacht een hoop dans, muziek en groen. Dat is namelijk de kleur van het feest.