Bokado over haar naam, pesten en TikTok

Bokado is een van de populairste YouTubers van Nederland. Ze maakt al heel lang video's over games, make-up en vlogs over haar leven. Jullie hadden veel vragen voor haar en Bart is ze gaan stellen.

Bokado is de laatste tijd veel bezig met TikTok. Daar wil Bart natuurlijk meer van weten en daarom nemen ze samen een TikTok op!