De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn begonnen

De stembureaus zijn vanaf vandaag open. Tot en met woensdag mogen alle volwassenen daar kiezen wie zij in de gemeenteraad willen.

De gemeenteraad beslist over veel dingen die in een gemeente gebeuren en hoeveel geld er waar aan wordt uitgegeven.

Kinderen

De gemeenteraad beslist ook over dingen die voor kinderen belangrijk zijn. Toch mogen kinderen niet stemmen. Sommige gemeenten hebben daar iets op bedacht: een speciale kinder-gemeenteraad.

In die kinderraad zitten allemaal kinderen die door andere kinderen gekozen zijn. Ze praten over wat zij belangrijk vinden in hun stad of dorp en wat er moet veranderen.

In Beek in Limburg is zo'n kinder-gemeenteraad. Wij gingen bij ze langs: