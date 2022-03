Rapper Lil Kleine is weer vrij. Hij mag thuis wachten tot er een rechter naar zijn zaak gaat kijken. Dat heeft de rechtbank besloten.

Lil Kleine werd vorige maand opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn vriendin, Jaimie Vaes, heeft mishandeld. Sindsdien zat hij in de gevangenis, maar nu mag hij dus naar huis.

Later dit jaar gaat de rechtbank zijn zaak goed bekijken. Dan wordt bepaald of hij schuldig is en welke straf hij dan krijgt.