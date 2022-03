Nieuwswekker: Andere achternaam + Geen corona-regels meer?

Goodmorning! Leuk dat je de Nieuwswekker checkt. Hier lees je wat je misschien hebt gemist en wat er vandaag gaat gebeuren. We beginnen weer met... Het weer In Limburg en Noord-Holland kan in de ochtend nog wat regen vallen, maar verder blijft het droog. In de middag kan je de zon waarschijnlijk wel zien schijnen. Het wordt tussen de 11 en 14 graden.

Dit heb je misschien gemist: - In Bronkhorst in Gelderland is een eeuwenoude muntenschat gevonden. Tijdens de verbouwing van een huis vond een bouwvakker de schat. Het gaat om 14 gouden en 18 zilveren munten. Die zijn kort na het jaar 1620 onder de vloer verstopt. - Een opvallend anti-oorlogprotest in het Russische journaal van gisteravond. Een oud-medewerker van het journaal verscheen opeens achter de presentatrice met een protest-bord. Hierop stond onder andere: 'Stop de oorlog'. Protesteren tegen de oorlog is in Rusland verboden. De vrouw is na de uitzending opgepakt.

- Lewis Hamilton gaat zijn achternaam veranderen. Hij wil de naam van zijn moeder aan zijn eigen achternaam toevoegen. Het wordt dan Lewis Hamilton-Larbalestier. De Formule1-coureur wil dit doen om zijn moeder te eren, zegt 'ie. Wij zijn benieuwd: wat vind jij van je achternaam?

Dit is er vandaag in het nieuws: - Vandaag komen de Nederlandse paralympische sporters terug uit China. De vier medaille-winnaars hebben meteen een drukke dag: ze mogen op bezoek bij de koning en koningin. Ook premier Mark Rutte is daar om ze te feliciteren. - De regering besluit vandaag officieel of de laatste corona-regels worden afgeschaft of niet. Eerder lekte het nieuws uit dat de ministers dat graag willen, geen corona-regels meer. Als ze worden afgeschaft, hoef je geen mondkapje meer op in het openbaar vervoer. En mensen die naar grote evenementen willen, hoeven zich niet meer te laten testen. - Ajax speelt vanavond in de achtste finales van de Champions League. In de Johan Cruijff Arena nemen ze het voor de tweede keer op tegen het Portugese Benfica. De eerste wedstrijd, in Portugal, eindigde in 2-2. De winnaar van vanavond gaat door naar de kwartfinales.

En dan nog even dit: Julia van 14 is terug uit Polen. Vrijdag vertrok ze met haar ouders en een bus vol spullen. De spullen hebben ze daar gelaten, en ze hebben 27 vluchtelingen uit Oekraïne mee terug genomen naar Nederland. In deze video hoor je hoe ze dat vond: