Eeuwenoude schat gevonden in Gelderland

In Bronkhorst in Gelderland is een eeuwenoude muntenschat gevonden. Het gaat om 14 gouden en 18 zilveren munten.

De munten zijn gevonden tijdens de verbouwing van een oud huis vorig jaar oktober. Een bouwvakker zag een losliggende steen en heeft die losgetrokken. Toen de steen los raakte, viel de schat uit de muur.

80-jarige oorlog

Een archeoloog heeft de schat bekeken en zegt dat ze kort na het jaar 1620 onder de vloer zijn gestopt. Hij denkt dat de bewoners ze tijdens de 80-jarige oorlog verstopt hebben.