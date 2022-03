Kinderen uit Oekraïne wonen nu bij Britt en Mike

Veel mensen in Nederland denken erover om iemand in huis te nemen die gevlucht is voor de oorlog in Oekraïne. Meer dan 10.000 gezinnen hebben zich er al voor aangemeld. Ook bij Britt van 12 en Mike van 11 in Laren woont sinds kort een Oekraïens gezin.

Ik was zelf ook heel verdrietig toen ik hoorde wat er gebeurt in Oekraïne. Ik ben heel blij dat we ons huis kunnen delen met een Oekraïens gezin. Mike

De Oekraïense moeder Anna vluchtte samen met haar kinderen Ksenia van 10 en Lisa van 6 uit de buurt van Charkov. Toen daar de beschietingen begonnen, vluchtten ze naar Polen. Vanaf daar kwamen ze uiteindelijk in Nederland terecht. De vader van het gezin is in Oekraïne achtergebleven.

Ik wil naar huis. Ik mis mijn vader, en mijn opa en oma. Bij oma in de buurt zijn al Russische tanks. Ksenia