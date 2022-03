Nederland schaft alle corona-regels af

Het is nu echt bijna klaar met de corona-regels. Vanaf volgende week hoeven mensen in de bus of trein geen mondkapje meer op. Ook hoeft niemand meer getest te worden om bij grote evenementen naar binnen te mogen. Dat heeft de regering vandaag gezegd.

Advies

De corona-regels zijn dus straks niet meer verplicht. Maar er zijn nog wel adviezen, zoals vaak je handen wassen en thuisblijven als je besmet bent.

De regering vraagt mensen om zich aan de adviezen te houden.