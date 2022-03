Nieuwswekker: Samen zingen voor Oekraïne + Ajax verliest

Hallo! Wat fijn dat je weer de nieuwswekker leest. Hier vertellen we je wat je vannacht misschien gemist hebt en wat er vandaag gaat gebeuren. We beginnen natuurlijk met... Het weer De zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het westen is er kans op wat regen. Het wordt zo'n 14 tot 18 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Ajax heeft verloren in de Champions League. Een hele grote teleurstelling, want de Amsterdammers waren zeker in de eerste helft een stuk sterker dan hun tegenstander Benfica. Toch lukte het Benfica in de 75ste minuut om te scoren. Ajax doet daardoor niet meer mee in de Champions League.

Een teleurgestelde Dusan Tadic bedankt het publiek na de nederlaag tegen Benfica Pro Shots

- Nieuw-Zeeland opent na 2 jaar de grenzen. Het land was bijna de hele corona-tijd dicht voor toeristen. Vanaf 12 april mogen Australiërs weer komen en vanaf 1 mei ook mensen uit andere landen. Er gelden nog wel regels. Zo moeten toeristen gevaccineerd zijn en vooraf én op het vliegveld een corona-test doen.

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Op zo'n honderd scholen in Nederland zingen kinderen vandaag het lied: 'Wij staan hier sterk'. Dat is speciaal gemaakt om de mensen in Oekraïne te steunen. Dit lied is bedacht door basisschool Meander in Heiloo. Vanavond in het Jeugdjournaal zie je hoe de kinderen daar samen het nummer zingen. We hebben daar ook een stelling over:

- Het is de laatste dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Door het hele land gaan volwassenen vandaag naar de stembus om te stemmen op hun favoriete lokale politicus. De partijen met de meeste stemmen komen in de gemeenteraad. In Beek in Limburg hebben ze een kinder-gemeenteraad. Wij gingen eerder al bij ze langs.

En dan nog even dit: Poppy van 11 heeft heel lang haar. Al jaren wil ze dat graag aan een goed doel geven, zodat er een pruik van kan worden gemaakt. Alleen kreeg ze altijd te horen dat dat met afro-haar niet kon. Tot nu.